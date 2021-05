Rückkehr an seinen Geburtsort Krefeld : Detlev Peuyn ist Chef Gefahrenabwehr

Krefeld Der 57-jährige Krefelder war früher Streifenbeamter in Uerdingen und ab 2009 bei der Landesleitstelle verantwortlich für die Kräftekoordinierung der Bereitschaftspolizei und der Spezialeinheiten.

Die Polizei Krefeld hat einen neuen Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Polizeidirektor Detlev Peuyn (57) wird Nachfolger von Dietmar Maus, dem langjährigen Chef der Direktion und kommissarischen Behördenleiter der Polizei Krefeld bis zum vergangenen September, als NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) die neue Polizeipräsidentin Christine Frücht offiziell in ihr Amt eingeführte. Frücht arbeitete zuvor als Referentin in dem für Kindesmissbrauchsfälle zuständigen Referat 426 des Innenministeriums. Dietmar Maus wurde im März 2021 Abteilungsleiter der Viersener Kreispolizei.

Die Polizei Krefeld ist Peuyn nicht fremd: Ab 1984 war er hier als Polizist im Einsatz, unter anderem im Streifendienst in Uerdingen. Nach seinem Aufstieg in den gehobenen Dienst wurde er Wachdienstleiter und Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Nord an der Westparkstraße. 2002 begann er ein Studium für den Höheren Polizeivollzugsdienst an der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Danach wurde er Projektleiter bei den Zentralen Polizeilichen Diensten in Duisburg, heute das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW).