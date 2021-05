Albert-Schweitzer-Schule Krefeld : Online-Gespräch mit Claudia Roth

Krefeld Eine virtuelle Diskussion mit Schülern am 10. Mai dreht sich um das Gedenken an die Opfer des Krieges. Beim Gspräch mit Politikern, Vertretern von Friedensbündnis und NS-Dokumentationsstelle stehen die Ideen der Jugendlichen im Fokus.

(ped) Vor 76 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Der 8. Mai erinnert in jedem Jahr daran. Aber gedenken wir aller Opfer im gleichen Maße? Diese Frage hat die Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sehr umgetrieben, als sie sich auf eine Diskussion vorbereitet haben. Am Montag, 10. Mai, führen sie ein virtuelles Gespräch zum Gedenken an das Kriegsende in Europa 1945 mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Claudia Roth, Oberbürgermeister Frank Meyer, dem Bündnis Krefeld für Toleranz und Demokratie und der NS-Dokumentationsstelle Krefeld. Das Gespräch kann live online verfolgt werden.