Krefeld : Krefeld soll Programmierschule gründen

Krefeld (RP) Als starker Industriestandort beweist Krefeld seit Jahrzehnten, dass die Unternehmen hier vor Ort Innovationen können – dieses Erbe wollen wir auffrischen und auch für Digitalisierung und die Start-Up-Branche noch wirksamer werden lassen“, so Mario Bernards, Sprecher der Arbeitsgruppe „Innovation, Digitalisierung und Gründung“.

„Das Wichtigste dafür sind passende Strukturen, die Entwicklungen möglich machen, anstatt sie zu erschweren. Dafür haben wir in der Arbeitsgruppe diverse Ansätze diskutiert. Vieles gibt es in Krefeld bereits, wie Angebote für Gründer, aber bei einigen Aspekten haben wir Nachholbedarf. Genau hier setzt der Aktionsplan an.“

Eines der zentralen Projekte ist die Errichtung der Coding School Krefeld. Hier hat sich die Hochschule Niederrhein gemeinsam mit der Stadt Krefeld und der IHK zum Ziel gesetzt, Programmierkenntnisse frühzeitig an Schüler zu vermitteln. Dazu soll eine Programmierschule in Krefeld gegründet werden. Momentan werden noch engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer gesucht, die sich an der Startfinanzierung der Coding School beteiligen. In weiteren Ausbauschritten soll das Angebot der Programmierschule auch anderen Zielgruppen zur Verfügung stehen. Denn Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche und Altersgruppen - die Krefelderinnen und Krefelder sollen dafür fit gemacht werden.