Spitzmaulnashorn aus dem Krefelder Zoo : Was macht eigentlich Thabo?

Krefeld RP-SERIE Das Spitzmaulnashorn Thabo wurde 2008 im Krefelder Zoo geboren. 2010 zog er nach Dänemark, auch dort sollte eine Zucht aufgebaut werden. Inzwischen ist er selbst Vater - seine Nachkommen werden im Kongo ausgewildert.

Dies hätte gut geklappt, Thabo sei bereits mehrfacher Vater. Sein jüngster Nachwuchs erblickte am 19. November 2018 das Licht der Welt. Was Thabo nicht weiß: Sein Sohn Mandela wurde in diesem Jahr ausgewildert und lebt nun im Akagera National Park in Ruanda. „Die Europäische Zoovereinigung EAZA ist schon vor einiger Zeit auf die Idee gekommen, Zootiere auszuwildern, und Dänemark ist da sehr aktiv“, berichtet Petra Schwinn. In Dänemark gäbe es riesige Savannen, in denen verschiedene Zootiere, wie in ihrem natürlichen Lebensraum, zusammen lebten. Auch Thabo lebe in dieser Savanne zusammen mit Antilopen und Büffeln, wie die Sprecherin erzählt. Das Auswildern der Tiere sei auch nur deshalb möglich. Durch das Zusammenleben hätten die Tiere sich bereits kennengelernt: „Es ist wichtig, dass ein Nashorn schon ein Zebra oder eine Antilope gesehen hat, bevor es ausgewildert wird. Sonst würde es einen Schrecken bekommen, wenn auf einmal ein Tier vor ihm stünde, das es noch nie vorher gesehen hat“, erklärt die Diplombiologin. Diese Möglichkeit gäbe es nicht in vielen Zoos, da oft der Platz fehle.