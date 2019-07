Handball : Schöneseiffen schwer verletzt

Krefeld (svs) Schock für die HSG Krefeld: Der als Topzugang eingeplante Spielmacher Sebastian Schöneseiffen hat sich im Training so schwer verletzt, dass er am Donnerstag in der BG-Klinik in Duisburg operiert wird.

