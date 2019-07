Tischtennis : Rolf Schages mit Pokal ausgezeichnet

Krefeld Heimatlos und trotzdem Erfolgreich

Zum andern möchte der Kreisvorstand mit dieser Ehrung aber auch darauf aufmerksam machen, dass der SC Bayer seit vier Jahren quasi heimatlos ist. Im September 2015 wurde die Heinz-Melcher-Halle für den Sport gesperrt und zur Aufnahme von Flüchtlingen verwendet. In Eigenregie musste Schages die in der Halle stehenden Materialien, insbesondere Tische, Netze, Umrandungen, abtransportieren und einlagern. „Dass der Verein in der Zwischenzeit überhaupt, teils in der Grotenburg-Schule gemeinsam mit dem TSV Bockum und teils in der betagten Halle der Sollbrüggen-Schule, dem Sport nachgehen kann, ist ebenfalls der Initiative von Rolf Schages zu verdanken“, verdeutlicht Schneider. „Es versteht sich, dass das Miteinander in einem heimatlosen Sportverein, der Hallen in anderen Stadtteilen als Gast nutzen muss, leidet. Das erhöht die Anforderungen insbesondere auch an den Abteilungsleiter, die Stimmung im Verein hochzuhalten. Dafür gilt Rolf Schages großer Dank.“ Die Heinz-Mechler-Halle übrigens steht seit mittlerweile drei Jahren leer und soll renoviert werden. Diese soll nun in diesem Sommer starten.