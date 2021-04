Förderprogramm : Krefeld bekommt sechs Millionen Euro zum Stadtausbau Uerdingen

Das Quartierszentrum in den Herberzhäusern kann mit Geld aus dem Städtebauförderungsprogramm realisiert werden. Foto: Architekturbüro Böll, Essen

Bund, Land und EU unterstützen Projekte in Uerdingen und der Innenstadt. In die City fließen 600.000 Euro unter anderem für ein Projekt Fahrradparken in Altbauten

Die Stadt Krefeld erhält aus dem gemeinsam von Bund. Land und Europäischer Union finanzierten Städtebauförderungsprogramm des Landes gut 6,7 Millionen Euro. Der größte Teil davon – nämlich knapp 6,1 Millionen Euro – fließen nach Uerdingen. Die restlichen gut 600.000 Euro sind für Vorhaben in der Innenstadt vorgesehen.

In Uerdingen soll mit dem Budget das Quartierszentrum in den Herberzhäusern, ein Ideenwettbewerb zum Platz „Am Röttgen", Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur Fassadenverbesserung sowie Gestaltung von Haus-, Hof- und Gartenflächen unterstützt werden. Für die Innenstadt stehen Projekte wie Fahrradparken in Altbauten im Kronprinzenviertel (Machbarkeitsstudie), Qualifizierungskonzept für das Stadtbadareal an der Neusser Straße, Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Umgestaltung der Steckendorfer Straße (Kreuzungsbereich Ost- und Talstraße), Fassadenverbesserung sowie Gestaltung von privaten Haus-, Hof- und Gartenflächen im Fokus. Darüber hinaus sollen die Immobilien- und Standortgemeinschaften in ihrem Bemühen, die Standorte aufzuwerten, gefördert werden.

„Erfolgreiche Stadtentwicklung bedeutet immer, sich auf den Wandel einzustellen. Die Corona-Pandemie und die Digitalisierung aller Lebensbereiche sind die aktuellen Herausforderungen, insbesondere für Innenstädte und Ortskerne. Es droht ein zunehmender Funktions- und Attraktivitätsverlust aller Lebensbereiche: Einkaufen, Mobilität, Bildung, Kultur und Versorgung. Die Städtebauförderung hilft, neue Wege zu gehen. Von den rund 368 Millionen Euro aus Finanzmitteln der Landes Nordrhein-Westfalen, des Bundes und der Europäischen Union fließen rund 254 Millionen Euro für Investitionen in 174 Innenstädte, Ortskerne und Stadteilzentren.“, sagte Ina Scharrenbach, Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Bundesbauminister Horst Seehofer betonte: „Wir wollen, dass sich Städte und Gemeinden in ganz Deutschland zukunftsorientiert und nachhaltig weiterentwickeln. Deshalb fördert der Bund den Städtebau in diesem Jahr mit 900 Millionen Euro. Damit investieren wir in unsere Heimat.“