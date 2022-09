Pandemie in Krefeld : Krefelder Schulen melden neun weitere Corona-Fälle

Krefeld 25 Prozent der Berufstätigen arbeiten weiterhin regelmäßig von zu Hause aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 165,3 an.

107 neue Corona-Fälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 5. September (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Freitag. Bisher sind in der Seidenstadt insgesamt 78.501 Infektionen erfasst worden. Als rechnerisch genesen gelten 77.356 Bürger. Aktuell infiziert sind 855 Personen, am Freitag waren es 863. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 165,3 an. Am Freitag meldete das RKI eine Inzidenz von 191,8. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern. Insgesamt 290 Personen sind in Krefeld im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.