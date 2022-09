Zwei Niederlagen in Berlin : KEV-Trainer Robin Beckers ist enttäuscht

Berlin Die U20 des KEV 81 verliert bei den neuformierten Eisbären Berlin 3:6 und 1:7. Dabei hatten sich die Krefelder bei dem neuformierten Team des Meisters durchaus eine Chance ausgerechnet.

Auch wenn die Ergebnisse etwas anders aussagen, lief es in beiden Spielen zumindest in den ersten beiden Dritteln gut. Samstag glichen die Krefelder dreimal die Führung der Berliner aus. Kapitän Artjom Piskowazkow traf in der 19. Minute, Neuzugang Deniss Kontseuss in der 23. Minute und Dorian Kielbasa erzielte in der 36. Minute das 3:3. Im Schlussabschnitt ließ der KEV dann zu viele Torchancen ungenutzt.

Am Sonntag war der KEV im ersten Drittel das dominierende Team und hätte eigentlich in Führung gehen müssen. Ein Treffer in Überzahl wurde von den Schiedsrichtern nicht anerkannt. Im zweiten Abschnitt machte der KEV in der Defensive zu viele Fehler, was Berlin eiskalt zu drei Treffern nutzte. Nach dem vierten Gegentor gleich zu Beginn des Schlussdrittels ging bei den Gästennicht mehr viel zusammen. Den Ehrentreffer zum 1:5 erzielte Kielbasa in der 50. Minute. „Über die Ergebnisse bin ich enttäuscht“, sagte Beckers. „Meine Mannschaft hat aber gegen eine sehr starke, neuformierte Berliner Mannschaft auch vieles gut gemacht. In der Defensive waren wir allerdings zu schwach und unser Torwart Leon Jessler hat am Sonntag einen gebrauchten Tag erwischt.“