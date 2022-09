Demnächst im Theater Krefeld : Hommage an die vergessene Mathematikerin Ada Lovelace

Katharina Kurschat als revolutionäre Mathematikerin Ada Lovelace Foto: Matthias Stutte

Krefeld Sie hat die Computersprache erfunden, aber niemand kennt ihren Namen. Mit „Procedure ADA 2.0“ setzt die Schauspielerin Katharina Kurschat der Wissenschaftlerin ein Denkmal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Die Geschichtsschreibung hat sie gleich mehrmals vergessen: Ada Lovelace. 1825 wurde sie in England geboren, mit 28 Jahren entwickelte sie den ersten Algorithmus und schuf die erste Programmiersprache für Computer - eine Weltsensation. Doch die Mathematikerin wurde nicht gewürdigt. Rund 100 Jahre nach ihrem Tod wurden ihre Aufzeichnungen gefunden. Der Name Ada Lovelace strahlte wieder nicht lange. Als Frau wurde sie in der patriachalen Welt der Akademiker nicht ernst genommen.

In Krefeld aber macht die Wissenschaftlerin derzeit von sich reden. Die Schauspielerin Katharina Kurschat hat einen Abend über die zu Unrecht vergessene Wissenschaftlerin inszeniert, der am Mittwoch, 7. September, Premiere in der Fabrik Heeder hat.

Darum geht es: In einem Satelliten umkreist die Programmiersprache Ada in 36.000 Kilometern Höhe die Erde. Während sie Daten geschmolzener Polkappen und gerodeter Regenwaldflächen sammelt, erinnert sie an das Leben und Wirken der visionären Mathematikerin Ada Lovelace.

Katharina Kurschat hat der Vergessenen in „Procedure ADA 2.0“ ein Denkmal gesetzt. Sie hat das Stück geschrieben und bringt es mit Che Rin Na (Klavier), Violetta Gaul (Querflöte) und Ana Paola Alarcon (Geige) auf die Bühne. Dabei spielt sie auch die Rolle der Frau, die in einer von Männern dominierten Welt um Anerkennung gerungen hat - und vielen bis heute unbekannt ist.

Katharina Kurschat ist seit der Spielzeit 2020/21 Mitglied des Schauspielensembles am Theater Krefeld und Mönchengladbach. Jüngst erhielt sie „als Anerkennung ihrer künstlerischen Arbeit und als Ansporn für ihren weiteren Weg“ den Förderpreis der Theaterfreunde Mönchengladbach. Sie hat das Theaterpublikum unter anderem in der vergangenen Spielzeit als Recha in „Nathan der Weise“ überzeugt und ist zurzeit auch als Antigone in „Das Weitere kennen Sie aus dem Kino“ im Großen Haus zu sehen.

Kurschat wurde 1997 in Bad Oldesloe geboren und wuchs in Bad Segeberg auf. Erste Theatererfahrungen sammelte sie am Theater Lübeck, wo sie von 2003 bis 2015 als Statistin tätig war und unter anderem die junge Toni Buddenbrook in „Die Buddenbrooks“ spielte. 2016 begann sie ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.

Übrigens: Auch das Kreschtheater würdigt Ada Lovelace und erzählt in der Reihe „Historische Frauen“ die Lebensgeschichte der Mathematikerin als Monografie.