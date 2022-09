Crush Ensemble in Krefeld : Pavillon etabliert sich als Konzertsaal

Krefeld Mal erinnerte die Musik an Elfen, mal an gotische Spitzbögen oder stampfende Unholde: Warum die begehbare Skulptur von Thomas Schütte ein prima Ort für Neue Musik ist.

Zimmermann weist in ihrer Begrüßung zurück auf das Jahr 1964, als nicht weit von diesem Pavillon John Cage mit anderen Musikern Konzerte im Haus Lange und im Stadttheater im Zusammenhang mit einer Ausstellung von Robert Rauschenberg (1925-2008) gegeben hatten. „Wie unglaublich zukunftsgewandt diese Künstler damals waren“, meint sie – nicht ohne Freude darüber, dass diese einst in Krefeld ein Gastspiel gaben. Da ist auch der Pianist als Sprecher des Ensembles Crush „sehr dankbar an diesem fantastischen Ort auftreten zu dürfen“.

Fremdartiges sieht man auf den Notenständern zum Cage-Konzert. Große Blätter mit vielen Strichen – als hätte man dort Mikado-Stäbchen fallen lassen – und einigen kleinen Zeichen. Petrov gibt eine kurze Einführung in die Geheimnisse dieser „Notenschrift“ des Avantgarde-Komponisten. Und mit Geräuschen, die sich nicht ins klassische Notenschema pressen lassen, setzt das Ensemble die minimalistischen Zeichen für gut eine halbe Stunde Interpretation um. Schlurfende und stampfende Schritte, durchaus wohlklingende, eher „abgezählte“ Töne von den Instrumenten sowie ein breites Spektrum von Geräuschen, die sich den Instrumenten ohne die übliche Spielweise entlocken lassen, schaffen eine sphärische Stimmung, entführen in eine Welt von Elfen oder ähnlichen Wesen. Nur einmal scheinen kurz einige Unholde diese Idylle zu stören, doch dann schafft die dargestellte Klangwelt wieder eine meditative Atmosphäre, die sich in der Stille auflöst. Welch eine KlangBegegnung wird hier dem Publikum geboten! Wie gut, dass es an diesem Nachmittag noch zwei weitere Konzerte gab, die in dieser außergewöhnlichen Kulisse in ungewöhnliche Hörwelten führten.