Metalldiebstahl in Krefeld: Metalldiebe zerstören „Münchhausen“-Säule

Metalldiebstahl in Krefeld

Krefeld An der Prinzenbergstraße wurde eine Skulptur aus den 20er Jahren gestohlen, die Säule, auf der sie stand, rabiat zerstört.

Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld

Dreister Diebstahl an der Prinzenbergstraße: Über Nacht ist die Metall-Skulptur, die im Volksmund „Münchhausen“ genannt wird, gestohlen worden. Wie erst jetzt bekannt wurden, haben die Diebe, die unerkannt entkamen, in der Nacht zum 20. Dezember nicht nur die Skulptur geklaut, sondern auch den meterhohen Sockel aus Backsteinen zerstört. Übrig ist ein Haufen Schutt, der nun mit Baken gesichert ist.

Bürgervereins-Vorsitzender Alfred Birmes ist entsetzt. Er nimmt an, dass die Diebe es auf das Metall abgesehen hatten. „Es ist nicht zu fassen, wie so etwas möglich sein kann“, sagt Birmes. Und fragt sich, wie die Täter es geschafft haben, den massiven Sockel zum Einsturz zu bringen. „Vielleicht ist er mit Hilfe eines Seils und eines Pkw umgezogen worden“, mutmaßt Birmes. Der Bürgerverein hatte das Denkmal in den letzten Jahren immer wieder im Fokus, um es „mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen“, wie Birmes sagt. Mal als Teil eines Bilderrätsels bei der Martinsfeier, außerdem gab es den Plan, die Skulptur Teil eines historischen Stadtteil-Rundgangs im Nordwestbezirk werden zu lassen.