Hallenfußball : Endrunde beim Budenzauber

Krefeld Am Samstag kämpfen ab 13 Uhr zehn Mannschaften in der Glockenspitzhalle um den Titel des Krefelder Stadtmeisters. Favorit Teutonia St. Tönis gehört zur Hammergruppe A. Ausrichter Linner SV in Gruppe B.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz bevor es in das neue Jahr 2019 geht, gibt es im Hallenfußball noch den letzten Titel für 2018 zu vergeben. Bei den 4. offenen Krefelder Stadtmeisterschaften treten die zehn besten von 20 ursprünglichen angetretenen Mannschaften an, um den Nachfolger des Linner SV zu ermitteln.

Der amtierende Titelträger und Ausrichter selber steckt noch gut mit im Rennen. Begonnen wird die Endrunde am Samstag ab 13 Uhr mit zwei Fünfergruppen, von denen nach Beendigung aller Spiele die beiden besten Mannschaften über Kreuz das Halbfinale austragen. Nach dem Spiel um Platz drei kommt es dann ab 18.42 Uhr im Finale zum Showdown. Die Spielzeit aller Partien beträgt jeweils zwölf Minuten.



Vorrunde beim Bundeszauber in der Glockenspitzhalle : Teutonia zeigt sich als heißer Titelkandidat

zurück

weiter

Nach den zwei Vorrundentagen am vergangenen Wochenende, in denen 40 Spiele absolviert wurden, gab es eine Torflut von 141 Treffern, aber auch 32 Zeitstrafen und drei Rote Karten. Auch wenn die Statistik nach einer harten Spielweise klingt, so hatten die Schiedsrichter mit ihren souveränen und ruhigen Spielleitungen doch eher wenig Mühe mit den Aktiven. Von allen Teams trat Landesligist Teutonia St. Tönis bisher am eindrucksvollsten auf, obwohl mit einer Mischung aus 1. und 2. Mannschaft angetreten wurde. Mit Burhan Sahin (6 Tore) und Stefano Borges (4. Tore) gibt es bei den Teutonen auch zwei heiße Kandidaten auf die Torjägerkrone. Die Gruppe A, in der Teutonia spielt, gilt in der Zwischenrunde allerdings so etwas wie eine Hammergruppe. In eben dieser ist ist auch Bezirksligist VfL Tönisberg dabei, der nach einer kleinen Schwächephase ebenfalls souverän weiter kam und im Vorfeld sicher als härtester Konkurrent für die St. Töniser anzusehen ist. Das Feld wird komplettiert vom FC Hellas Krefeld und den B-Ligisten Crefelder SV und SuS Krefeld. Gerade letztgenannter Verein hat in der Saison 2012/13 gezeigt, dass im Hallenfußball auch kleinere Vereine siegreich sein können. Immerhin gab es damals einen Finalsieg über den KFC Uerdingen.