Krefeld : „G8 hat die Schulen verändert“

„Der erneute Systemwechsel ist nicht einfach eine Wende nach dem Motto ‘Alles auf Anfang‘“: Eric Mühle, Leiter des Fabritianum. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Gymnasien bereiten sich auf den Wechsel von G 8 zu G 9 vor. Skurril: Es wird im Jahr 2026 keinen Abiturjahrgang geben.

Wenn die Krefelder Gymnasien im kommenden Jahr zu G9 mit dem Abitur nach 13 Schuljahren zurückkehren, ist es nicht einfach eine Rückkehr zu alten Verhältnissen; „G8 hat die Schulen verändert“, sagt Eric Mühle, Leiter des Gymnasium Fabritianum in Uerdingen, „der erneute Systemwechsel ist nicht einfach eine Wende nach dem Motto ‘Alles auf Anfang‘“. Viele Schulen hätten neue Konzepte für modernen Unterricht entwickelt, die nun an die neuen Vorgaben angepasst werden müssten. Ein Problem dabei, vor dem viele Schulen stünden: Eigentlich bräuchten sie mehr Räume. Zu den skurrilen Begleiterscheinungen der Umstellung gehört der Umstand, dass es erstmals seit Jahrzehnten einmal keinen Abiturjahrgang geben wird: im Jahr 2026, wenn der letzte G8-Jahrgang abgegangen und der erste G9-Jahrgang noch in der Zwölf ist.

Zu den Veränderungen, die in der G8-Zeit perfektioniert wurden, gehören am Fabritianum das Fachraumprinzip. Demnach wird ab Klasse sechs nicht mehr in Klassenräumen unterrichtet. Stattdessen gehen die Schüler in entsprechend ausgestattete Fachräume. Angenehmer Nebeneffekt: „Da die Schüler immer unter Aufsicht eines Lehrers stehen, sind die Räume gepflegter. Es gehen deutlich weniger Dinge zu Bruch als früher“, sagt Mühle.

Info Der Wechsel von G8 zu G9 und zurück G8-Einführung Die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur von dreizehn auf zwölf Jahre war zwischen 2012 und 2015 in fast allen Bundesländern eingeführt. Ziele Deutsche Schüler haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich später Schule und Studium abgeschlossen. Dem sollte die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur Rechnung tragen. G9 Alle öffentlichen Gymnasien werden zum Schuljahr 2019/20 grundsätzlich auf den neunjährigen Bildungsgang (G9) umgestellt. Die neuen Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I des Gymnasiums treten am 1.August 2019 in Kraft.

Gekoppelt an das Fachraumprinzip habe die Schule zudem das Doppelstundenprinzip eingeführt, um möglichst viele größere, effektivere Unterrichtseinheiten zu haben. „Auch andere Schulen haben eigene Modellle für die Unterrichtszeiten entwickelt“, sagt Mühle. Unterm Strich seien mit diesen Umstellungen auch die Anforderungen an das Raumangebot gestiegen, was im Hinblick auf steigende Schülerzahlen in G9 wiederum mehr Klassenräume erforderlich machen wird.

Das Schulministerium gebe für die Rückkehr zu G9 Rahmenbedingungen vor, die die Schule ausfüllen müsse. Die Lehrpläne würden für Mai/ Juni erwartet und müssten dann in schulinternen Lehrplänen konkretisiert werden. „Da steht allen Schulen eine Menge Arbeit ins Haus“, sagt Mühle. Vieles liege im Ermessen der Schule, „ob Chemie in der Acht oder der Neun unterrichtet wird, kann die Schule entscheiden“, führt Mühle als Beispiel an.

Neu wird auch sein, dass das Thema Wirtschaft stärker in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern betont werden soll, im Fach Wirtschaft/Politik, aber auch in Erdkunde oder Geschichte. Auch dieses Ziel gelte es in Lehrpläne zu umzugießen. Mehr Raum im Unterricht soll auch der Informatik eingeräumt werden. „Die Schüler sollen Grundzüge des Programmierens stärker kennenlernen“, erläutert Mühle.

Keineswegs überflüssig werden mit der Rückkehr zu G9 an den Schulen die vielerorts neu geschaffenen Mensen. „Auch bei G9 wird es ein-, zweimal in der Woche Nachmittagsunterricht geben. Zudem bleibt der offene Ganztag, und da wird die Mensa besonders für die jüngeren Schüler gebraucht.“ Die Älteren holen sich ihr Mittagessen gern auswärts.