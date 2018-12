Krefelder Chöre : Crescendo-Chor singt in der Carnegie Hall

New Yorks berühmtes Konzerthaus: die Carnegie Hall. Sie wurde 1891 eröffnet. Im Januar wird der Krefelder Crescendo-Chor auf dieser Bühne singen. Foto: Keller, Christiane

Krefeld Es ist ein musikalischer Ritterschlag: Der Crescendo-Chor ist eingeladen worden zum Konzert anlässlich des 75. Geburtstags des Komponisten Karl Jenkins in New York. Dort werden sie das „Stabat Mater“ aufführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Smoking und Abendrobe liegen bereit: Der 21. Januar 2019 wird als besonderes Datum in die Annalen des Crescendo-Chores eingehen: Es ist der Tag, an dem die Krefelder vor großem internationalen Publikum in der New Yorker Carnegie Hall auftreten. Sie singen das „Stabat Mater“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins.

Die amerikanische Konzertagentur DCINY (Distinguished Concerts International New York), die sich auf außergewöhnliche Musikereignisse spezialisiert hat, organisiert einen Festabend zu Jenkins’ 75. Geburtstag. Der Musiker gilt als der meistaufgeführte lebende Komponist. Allein seine Friedensmesse „The Armed Man“, die er unter dem Eindruck des Kosovo-Kriegs geschrieben hat, wurde seit der Uraufführung in London im Jahr 2000 weltweit mehr als 1500 Mal interpretiert, für die CD-Einspielungen regnete es Auszeichnungen, es gab insgesamt 17 Mal Gold und Platin.

Info Die Carnegie Hall im Herzen Manhattans Die Carnegie Hall ist eines der berühmtesten Konzerthäuser der Welt. Hier finden regelmäßig klassische, aber auch Jazz- und Popkonzerte statt. Sie liegt in Manhattan, New York. Namensgeber ist Andrew Carnegie, der den Bau finanzierte. Architekt ist William B. Tuthill. Eröffnung war 1891.

Jenkins spielt Keyboard, Oboe und Saxofon. Der 1944 geborene Waliser startete seine internationale Karriere mit Jazzrock und der Band „Nucleus“, wurde später mit „Soft Machine“ und „Adiemus“ bekannt. In den 1980er bis 90er Jahren schuf er berühmte Werbemusiken für Diamanten und die Streichersuite „Palladio“, zu der ihn Bauten des Renaissance-Architekten Andrea Palladio in Venedig anregten. Er ließ sich von Minimal Music inspirieren, von meditativen Klängen und schrieb sowohl für das London Symphony Orchestra als auch für Mike Oldfield, für den britischen Thronfolger Prince Charles, die British Airways und den Jeanskonzern Levis. Und er schuf eine „Singsprache“, die frei von Sinn nur Töne produziert.

Karl Jenkins ist der meistaufgeführte lebende Komponist. Zu seinem 75. Geburtstag wird das Konzert in den USA gegeben. Foto: dpa

Im Sommer hatte der Crescendo-Chor „The Armed Man“ mit großem Erfolg in St. Josef aufgeführt. Zwei Jahre zuvor hatte er das beeindruckende Werk schon einmal gesungen. Aber die Einladung aus Amerika kam für die Krefelder völlig überraschend: „Wir haben uns nicht beworben. Die DCI hatte sich wohl informiert, wer in Europa Jenkins singt. So sind sie auf uns gestoßen“, erzählt Chorleiter Heinz-Peter Kortmann. „Wir wurden gebeten, davon eine CD einzusenden.“ Und die hat offenbar Eindruck gemacht. Als herausragenden Chor mit hohem musikalischen Niveau kündigen die Amerikaner die Krefelder in ihrer Programmvorschau an, als Botschafter großer Musik.

Im April kam die offizielle Zusage aus Übersee. Seitdem laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren. Kortmann berichtet: „Das ist eine hoch professionelle Veranstaltung. Wir mussten unsere Größe angeben – in Inches – und die jeweiligen Stimmlagen. Wir haben Buttons erhalten, damit man uns zuordnen kann. Es gibt auch eine explizite Kleiderordnung: Smoking für die Männer, langes Kleid für die Damen, mit dem Hinweis, keinen zu tiefen Ausschnitt oder lauten Schmuck zu tragen.“

36 Krefelder werden Mitte Januar in die USA fliegen. Sie werden dort Teil eines großen Chores, der das Stabat Mater singen wird. Rund drei Dutzend Chöre aus Europa werden auftreten, um Jenkins zu würdigen. „Wir wissen noch nicht genau, mit welchen Chören wir zusammenkommen“, sagt Kortmann. Vieles wird sich erst vor Ort ergeben. Fünf Tage und vier Nächte werden die Krefelder in New York sein. „Die Reise zahlen wir aus eigener Kasse, aber es ist eine große Chance, in diesem Rahmen aufzutreten und auch viele andere deutsche und internationale Chöre kennenzulernen“, meint der Chorleiter. Einige, die es mit ihrer Arbeit, dem Studium oder der Schule vereinbaren können, haben noch ein oder zwei Tage drangehängt, um New York zu erkunden. Denn die DCI bietet zwar ein kulturelles Programm mit Besichtigungen an, stellt aber auch klar: Im Vordergrund steht das Konzert. Und dafür wird täglich neun bis zehn Stunden geprobt.