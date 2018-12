Mode: Mode mittendrin: Designerin zieht mit Atelier um

Krefeld Designerin Sandra Wenk will nicht mehr im Verborgenen schneidern und zeigt in einem neuen Atelier mit Schaufenstern Präsenz.

Im Schaufenster sehen es jetzt alle, das Kleid, ein Traum in weiß, aber schlicht. „Ich wollte zeigen, dass es zeitlos ist und dachte, es bringt ein bisschen Glück“, sagt Sandra Wenk über ihr elf Jahre altes Hochzeitskleid, das in ihrem neuen Atelier am Karlsplatz 30 ausgestellt ist. Natürlich ist es unverkäuflich. Schaufenster sind eine ganz neue Erfahrung für die Schneiderin, die habe es vorher nicht gegeben, in den 15 Jahren Selbstständigkeit in ihren Ateliers am Breiten Dyk und in Bockum. Seit dem 1. Dezember arbeitet Wenk in der Innenstadt, in unmittelbarer Nähe zum Kaiser-Wilhelm-Museum. „In Bockum hatte ich wenig Laufkundschaft“, sagt sie. „Kunst und Mode passen hervorragend zusammen und wenn der Museumsplatz fertiggestellt ist, wird sich das Atelier gut in die Szene fügen.“