Corona : Krefeld: Mehr Außenfläche für Gastronomie

Krefeld Um die gebeutelte Gastronomie zu stützen will die Stadt Krefeld die Fläche für die Außengastronomie erweitern, wo immer es geht. Und sie erlässt den Gastronomen die Sondernützungsgebühren.

Die Coronazahlen bleiben unauffällig: Fünf Neuinfizierte kamen dazu, so dass sich in Krefeld insgesamt 629 Menschen mit Corona angesteckt haben. Aber die Menge der aktuell Erkrankten ging weiter zurück, nämlich auf 44 Personen. 563 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Abstriche liegt bei 6713 Proben. Erfreulich ist die Entwicklung in den Krankenhäusern: Zwar werden noch neun Krefelder dort mit Corona-Symptomen behandelt, aber kein einziger liegt auf der Intensivstation oder muss beatmet werden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt derzeit bei sieben. 1928 Personen waren oder sind in angeordneter oder freiwilliger Quarantäne. „Es zahlt sich täglich aus, dass wir das Diagnosezentrum eingerichtet haben und jederzeit auch in größerem Rahmen Testungen vornehmen können“, sagt Meyer.