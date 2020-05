Theater Krefeld : Der Corona-Spielplan des Theaters

Krefeld Ab 6. Juni gibt es wieder Theater – allerdings in besonderer Form: Nur 70 Leute dürfen ins Haus. Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Orchester haben sich einen ansprechenden Mix einfallen lassen von Beethoven bis Frank Sinatra.

Ein Generalmusikdirektor muss nicht nur Partituren studieren, sondern auch Sitzordnungen. „Atmungsintensive Personen“ ist eine neue Größe, mit der Mihkel Kütson in diesen Wochen arbeitet – gemeint sind Sänger und Bläser. Davon werden auch unter Einhaltung des Mindestabstands derzeit nur jeweils drei gemeinsam eingesetzt. Dann müssen zwei Trompeten eben die Bühne verlassen, bevor die Hörner kommen: Corona macht erfinderisch. Denn am 6. Juni nimmt das Theater Krefeld und Mönchengladbach wieder seinen Spielbetrieb auf unter dem Motto „Wir spielen wieder! Mit Abstand das beste Theater“.

„Das wichtigste Signal ist: Wir sind wieder da“, sagte Intendant Michael Grosse bei der Vorstellung des „Corona-Spielplans“ für den Juni am Donnerstag. Und: „Wir waren eigentlich nie weg.“ Denn anders als andere Häuser, war das Gemeinschaftstheater nur für Besucher geschlossen. Für die Theaterleute ging die Arbeit weiter. „Sonst könnten wir nicht so kurzfristig diesen Plan vorstellen“, sagte Grosse.

Vom 6. bis 28. Juni gibt es insgesamt zwei Dutzend Veranstaltungen. Die Konzerte werden in Mönchengladbach in den Theaterpark verlegt; alle übrigen Aufführungen finden jeweils auf den Großen Bühnen der Häuser statt – vor 70 Zuschauern. Keine Produktion dauert länger als 70 Minuten. Pausen gibt es nicht.

Start in Freibadsaison am Samstag

Start in Freibadsaison am Samstag : Diese Regeln gelten im Rheinbad

Gespielt wird nur an den Wochenenden. „Die Tage dazwischen brauchen wir, um die Konzepte zu überprüfen und die Produktionen vorzubereiten“, so der Intendant. Denn es sind durchweg neu gestaltete Abende. „Die Situation bietet auch die Chance, Dinge auszuprobieren, die sonst nicht zum Tragen kämen“, meint Schauspieldirektor Matthias Gehrt.

Theater mit zehn Prozent Platzkapazität ist ein Zuschussgeschäft, das ist allen bewusst. „Unser Auftrag ist, Theater zu spielen“, betonte Grosse. Der Lockdown kam im letzten Viertel der Spielzeit, deshalb komme man finanziell diesmal mit einem blauen Auge davon (wir berichteten). Was in der nächsten Sasion passiert, werde man sehen. Daher verstehen die Theaterleute den Juni auch als eine Art Feuerprobe, um einen Plan B für die nächste Spielzeit, die im August beginnt, auszuklügeln.

Das ist der Corona-Spielplan

KREFELD

Der kleine Prinz Puppentheater für Kinder ab sechs Jahre; Samstag, 6. Juni, 15 Uhr

Wilhelm Tell Die szenische Lesung als Stream hat mehrere tausend Zuschauer erreicht, deshalb wird sie noch einmal live auf der Bühne gezeigt; Sonntag, 7. Juni, 18 Uhr

Ol’ Blue Eyes Michael Ophelders in einer Hommage an Frank Sinatra; Freitag, 12. Juni, 19.30 Uhr

NippleJesus Paul Steinbach in Nick Hornbys Ein-Personenstück; Samstag, 13. Juni, 19.30 Uhr

Lola Blau Gabriela Kuhn lässt den Kreisler-Abend über die jüdische Sängerin aufleben; Sonntag, 14. Juni, 18 Uhr

Szenen einer Ehe Esther Keil und Bruno Winzen werden die Eheprobleme nach Ingmar Bergmann mit großem Abstand von einander erzählen, Video und Musik ergänzen das Spiel. „Kopfkino“ nennt Gehrt diese Form; Freitag, 19. Juni, 19.30 Uhr

Kleine Operngala Zehn Sänger und Sängerinnen präsentieren Arien, maximal Duette; Samstag 20. Juni, 19.30 Uhr

Zwerg Nase Puppentheater für Kinder, Sonntag, 21. Juni, 16 Uhr