Kulturausschuss in Mönchengladbach : Fischer befürchtet Corona-Spätfolgen

Mönchengladbach Der Kulturausschuss beschäftigte sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Besonders betroffen ist die Volkshochschule. Eine Abo-Kündigungswelle ist bislang ausgeblieben. Der genaue finanzielle Schaden durch die Krise steht noch nicht fest.

Das finanzielle Ausmaß der Corona-Schäden für den Kulturbetrieb ist noch offen. Fest steht: „Mehrausgaben und Mindereinnahmen werden auf ,einem Deckel’ gesammelt“, erklärte der Kulturdezernent. Er sprach von gut 350.000 Euro Mindereinnahmen für die VHS und rund 100.000 Euro für die Musikschule. Voraussichtlich dürfen die Kommunen für die Corana-Schäden neue Schulden aufnehmen; Details bislang ungeklärt. „Das große Risiko des Verfahrens ist ein anderes: Wenn die Besucher nicht so zurückkommen wie erhofft, könnte in den nächsten Jahren ein Loch im Haushalt entstehen, und wie soll man dann argumentieren, dass dies ein corona-bedingter Schaden ist“, sagte Fischer. Im Sommer werde man über die 1,50-Meter-Abstandsregel reden müssen – für die Theater, aber vor allem auch für die Schulen.

Michael Grosse, Intendant des Theaters Krefeld-Mönchengladbach, kündigte einen zweiten Plan für die neue Spielzeit an, auf dem Stücke wie Camus’ „Die Pest“ und Becketts „Endspiel“ stünden. Theater unter Corona-Bedingungen bedeute: „Romeo und Julia werden sich nicht küssen“, sagte Grosse. Beim Ballett sei ein Pas de Deux nur möglich, wenn die Tänzer in einer Partnerschaft zusammenlebten. Eine große Abo-Kündigungswelle sei jedoch ausgeblieben. Peter Schlipköter bestätigte für die MGMG die Treue der Abonnenten und der Sponsoren. Die Schlosskonzerte würden voraussichtlich in die Kaiser-Friedrich-Halle verlegt.

Generalmusikdirektor Mihkel Kütson will ebenfalls einen zweiten Plan für die kommende Spielzeit vorlegen. Das neue Programmheft bezeichnete er als „literarische Vorlage, was wir so gedacht haben“. Dennoch relativierte Kütson die Lage: „Wir können weiter das machen, was wir lieben. Wir müssen es nur anders machen. In anderen Teilen der Welt ist das alles nicht möglich.“