Hockey : Crefelder HTC holt irischen Nationalstürmer

Krefeld Der Hockey-Bundesligist hat einige prominente Abgänge zu verkraften. Doch die Krefelder wollen diese kompensieren. Dazu beitragen soll Torjäger Johnny McKee, der noch jung und hungrig ist.

(RP) Wann und nach welchem Modus genau die Saison in der Feldhockey-Bundesliga nach dem Lockdown wieder an den Start geht, ist noch nicht entschieden. Auf jeden Fall wird sie noch in diesem Jahr an dem Punkt fortgesetzt, wo sie im März endete. Das heißt, die Punkte werden mitgenommen. Im Falle des Krefelder Bundesligisten bedeutet dies – egal wie der Neustart der Bundesliga ausschaut – dass man zumindest schon mal 19 Punkte sicher hat.

Der CHTC-Vorsitzende Dirk Wellen, Hockeyobmann Gerrit Buddenberg sowie das Trainerteam Sebastian Schwidder und Robin Rösch sind akribisch dabei, die neue CHTC-Mannschaft gezielt zu verstärken. Sie setzen dabei auch weiterhin auf Spieler aus Irland. „Wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit den Akteuren von der grünen Insel gemacht“, so Co-Trainer Sebastian Schwidder. „Wir freuen uns deshalb auf Johnny McKee, der ab 2020 für uns spielen wird.“

„Johnny McKee wird unsere Angriffsabteilung verstärken und mit seinem Spielwitz und seiner Qualität so manche Verteidigung in der Hockey-Bundesliga vor größere Probleme stellen“, ist sich Sebastian Schwidder sicher.

Die Kontakte zu dem in Belfast wohnenden und beim Banbridge-Hockeyclub spielenden Angreifer bestehen schon seit längerem. „Im vergangenen Jahr haben wir während unseres Trainingscamps in Irland gegen sein Team gespielt. Dabei haben wir festgestellt, dass er mit seinen erst 23 Jahren sehr abgeklärt agiert und bereits über viel Erfahrung verfügt“, so Sebastian Schwidder. Gründe dafür gibt es viele: „Da sind die 46 Länderspiele zu nennen aber auch der einjährige Aufenthalt in Melbourne in Australien. Und dort kann man als talentierter Hockeyspieler eine Menge lernen“, weiß CHTC Co-Trainer Sebastian Schwidder.