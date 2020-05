Pandemie : Nur noch 47 Personen gelten als Corona-infiziert

Krefeld Die Zahl der Ansprachen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht ist auf unter 20 zurückgegangen. Vor einem Monat waren noch 150 Ansprachen pro Tag nötig – die Androhung von Bußgeldern hat die Leute offensichtlich diszipliniert.

Insgesamt leben in Krefed noch 47 mit Corona infizierte Menschen (Vortag: 52). Rechnerisch genesen sind mittlerweile 555 (547). Im Krankenhaus müssen zur Zeit neun (am Vortag: 10) Personen behandelt werden, davon drei (3) auf der Intensivstation. Verstorben sind in Krefeld bislang 22 (22) Menschen im Zusammenhang mit Corona. In Quarantäne befinden sich 1969 (1940) Menschen; bislang wurden 6675 (6422) Abstriche genommen.