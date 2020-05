Nach 36 Jahren im Dienst der Stadt Krefeld : Mr. Oldie-Nacht ist ab Juni im (Un)-Ruhestand

Krefeld Hans-Joachim Hofer hat von Oberbürgermeister Frank Meyer die Entlassungsurkunde erhalten. Langeweile wird der engagierte Ehrenamtler, der unter anderem die Oppumer Oldie-Nacht ins Leben rief, aber nicht bekommen.

Seit 1984 ist Hans-Joachim Hofer im Dienst der Stadt Krefeld – jetzt erhielt er von Oberbürgermeister Frank Meyer seine Urkunde zur Entlassung in den Ruhestand. Hofer ist vielen Krefeldern vor allem dadurch bekannt, dass er seit 1993 im Fachbereich Tiefbau für Sondernutzungen, Verträge und Öffentlichkeitsarbeit und ab 2011 auch für die Koordination von Großveranstaltungen zuständig war. Darunter fielen die „Größte Straßenmodenschau der Welt“, die Sprödentalkirmes, die Karnevalsumzüge in Krefeld und den Vororten sowie viele weitere Events.

„Mein oberstes Ziel war immer zusammen mit den Gefahrenabwehrbehörden Polizei und Feuerwehr, dass alle Veranstalter, Mitarbeiter und Gäste an Veranstaltungen sicher und unbeschwert teilnehmen konnten“, sagt der 66-Jährige rückblickend. Hans-JoachimHofer arbeitete unter anderem bei der Stadtkasse, im Sozialamt und im Grünflächenamt. 25 Jahre lang war er zudem Ausbildungsbeauftragter für den Fachbereich Tiefbau und begleitete zahlreiche Nachwuchskräfte im mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst der Stadt. Er kümmerte sich um die Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Stadtverwaltung, war Mitglied im „Aktivkreis Innenstadt“ und auch zuständig für Förderanträge zum schnellen Internet bei Bund und Land. Von 1997 bis 2017 gehörte er dem DIN-Ausschuss zur Normung von Parkscheinautomaten bundesweit an. Nach der Zerschlagung des Fachbereichs Tiefbau wechselte er in den Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung und zuletzt in den Fachbereich Ordnung im Veranstaltungsmanagement.