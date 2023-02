Wettbewerb der Sechstklässler in Krefeld Drei Mädels sind die besten Vorleserinnen

Vor Selim liegt das Buch „Mistle End“. Bei Hanna ist es „The Inheritance Games“ und Anna-Lena hält „Das Geheimnis der Flüstermagie“ in den Händen. Doch egal, um welches Buch es sich handelt, die insgesamt 15 Schüler, die sich in der Mediothek am Theaterplatz eingefunden haben, sind alle ein wenig aufgeregt. Denn gleich geht es darum, aus seinem eigens ausgesuchten Buch vorzulesen und das bestmöglich. Die regionale Ebene des traditionellen Vorlesewettbewerbs für die sechsten Klassen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels steht an. 15 Schüler von 15 verschiedenen weiterführenden Schulen in Krefeld gehen an den Start. Sie sind allesamt bereits Schulsieger geworden, nun geht es auf der nächsten Ebene weiter.