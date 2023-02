Karnevalsgesellschaft Krefeld-Verberg Längster Zug in der Geschichte Verbergs

Der erste Krefelder Karnevalszug der Session schlängelt sich traditionell durch Verberg. So wird es auch in diesem Jahr sein. Dabei stehen einmal mehr die Kinder im Fokus des bunten Treibens. Da der Kinderkarnevalszug in der Vergangenheit immer wieder durch betrunkene und pöbelnde Jugendliche gestört worden war, wird es am Rande der Veranstaltungen strenge Alkoholkontrollen geben.