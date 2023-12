Bildband „Bilder einer Stadt“ Florian Monheim fotografiert Krefeld – so hat man die Stadt noch nicht gesehen

Dazu passt kongenial der Text von Helge Drafz. Auch er lügt die Stadt nicht zur Sommeridylle um – er vernichtet sie aber auch nicht. Er liefert dichte historische Informationen, die nicht nur Chronologie sind, sondern Einordnung bieten. So haben diese Texte nichts Verharmlosend-Anekdotenhaftes; es gibt kein falsches Glück in hübschen Episoden. So erzählt Drafz etwa, dass für das Hansa-Zentrum „ein altes Quartier weggebaggert wurde“, und ordnet es ein in eine „Serie brutaler Eingriffe in die gewachsene Stadt“. Und er vermerkt, dass „die älteste Straße überhaupt in Krefeld, die von Süden nach Norden als Kölner, Neusser, Hoch- und Friedrichstraße durch die Stadt führt“, durch den Gebäuderiegel abgesperrt wurde. Kenner sagen immer mal wieder, dass sich die Stadt von diesem Eingriff bis heute nicht erholt hat, weil ein zentraler Verkehrsweg nach Krefeld hinein abgeschnitten wurde.