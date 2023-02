Basketball SC Bayer 05 Uerdingen verliert trotz Steigerung

Als Nachfolger von Mahmoud Al-Abed, der eineinhalb Jahre das Amt inne hatte, wurde kurzfristig Christian Haferkamp verpflichtet. Er konnte aufgrund der Kürze aber am Wochenende noch nicht selbst auf der Bank sitzen und wurde von Konrad Beuermann vertreten. Trotz der Negativserie kamen über 500 Zuschauer in die Josef-Koerver-Halle und sorgten für lautstarke Unterstützung. „Das war eine unglaubliche Atmosphäre, die ich so in der Art und Weise noch nie erlebt habe“, freute sich Yilmaz.