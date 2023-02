Tierbedarfskette aus Krefeld Fressnapf startet Spendenaktion für Opfer in Türkei und Syrien

Die erwähnten Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde waren laut AZ mit sieben Hunden in Kirikhan in der Provinz Hatay im Einsatz und haben in der Stadt vier Menschen lebend aus den Trümmern gerettet, wie die beiden Organisationen mitteilten. Darunter war eine 40-jährige Frau, die in einer rund 50 Stunden dauernden Rettungsaktion aus einem eingestürzten Gebäude befreit wurde. Sie starb in der darauffolgenden Nacht im Krankenhaus. „Dieses Beispiel zeigt die Tragik dieser Katastrophe“, erklärte Einsatzleiter Steven Bayer und fügte hinzu: „Tausende Menschen haben ihr Leben verloren, unzählige Menschen ihre Angehörigen und kleine Hoffnungsschimmer werden am Ende oftmals auch noch zerstört.“