Warnung für Anwohner : Großbrand in Krefeld – Geschäft steht in Flammen

Großbrand in Krefeld – Geschäft steht in Flammen

An der Hafelsstraße steht das Gebäude gegenüber des Globus-Kaufhauses in Flammen. Foto: Lothar Strücken

Krefeld Im Gewerbegebiet Hafelsstraße in Krefeld brennt es. Dabei kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner im Bereich Oppum und Linn sollen im Haus bleiben und die Fenster geschlossen halten.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnt derzeit vor Rauchgasen in Krefeld , besonders im Bereich Oppum und Linn. Die Warnmeldung über die Nina-App traf um 10.40 Uhr ein.

Aktuell gibt es einen Großbrand an der Hafelsstraße gegenüber des Globus-Kaufhauses, direkt bei dem Kücheneinrichtungsgeschäft „Küchen Aktuell“. Es kommt zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Warnmeldung mit der dringenden Aufforderung, sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume zu begeben, vorsorglich Fenster und Türen zu schließen und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.