Bezirksvorsteherin Ana Sanz startet zur Probefahrt : Ein modernes e-Lastenrad zum Ausleihen

Krefeld Die Radstation der Diakonie am Hauptbahnhof konnte mit Hilfe von Sparkasse und Politik ein Premium-e-Lastenrad anschaffen, das sie kostenlos verleiht. Neben Klima- und Gesundheitsschutzzielen sollen auch Autofahrer zum Umsteigen bewegt werden.

Für den offiziellen Teil der Übergabe an die Radstation der Diakonie Krefeld &Viersen hatten Mitarbeiter das neue e-Lastenrad auf den Bahnhofsvorplatz geschoben. Als sich die Sonne für einen längeren Moment durch die Regenwolken gekämpft hatte, zog der in mattem Anthrazit-Schwarz lackierte neue Stolz der Station im Krefelder Hauptbahnhof viele bewundernde Blicke von Passanten an. Trotz seiner Länge und des massiven Kastenvorbaus mit einer auf der rechten Seite eingebauten Zugangstür wirken der Alurahmen in seinen Proportionen stimmig und das Rad beherrschbar. Das liegt auch daran, dass dieses Premium–e-Lastenrad „Carqon“ der niederländischen Firma Velosophy B.V. mit seinem wegen der direkt greifenden Zwei-Kabellenkung, dem weit einschlagbaren Vorderrad und dem kräftigen Antriebsrad hinten eher an ein traditionelles Fahrrad erinnert, als an Dreirad-Lastenräder, wie sie etwa die Deutsche Post benutzt.