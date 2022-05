Neuer Baustein für die Verkehrswende in Leverkusen : Die Wupsi vermietet ab sofort E-Lastenräder

Leverkusen Neben Carsharing und Leihrad bietet die Wupsi nun auch E-Lastenräder zur Miete. An fünf Stationen in der Stadt sind sie ab sofort ausleihbar. Weitere Anlaufstellen sollen in den nächsten Wochen hinzukommen. Miete: pro angefangene halbe Stunde zwei Euro.

Die E-Bus-Flotte der Wupsi soll in den kommenden Jahren ordentlich wachsen und die Diesel-Busse ablösen. Um diesen Baustein in Richtung Mobilitätswende gruppiert das Unternehmen weitere herum: Fahrradverleihsystem, Carsharing und nun das E-Lastenrad-Verleihsystem Wupsi-Lasten-Rad. Donnerstag war der offizielle Start. Bedeutet: Zehn Stationen werden in den nächsten Wochen fertiggestellt, an fünf der Standorte können die Nutzer sich in jetzt schon die E-Lastenräder ausleihen, nämlich hier: • Königsberger Platz, Rheindorf, • Hauptstraße 105, Wiesdorf, • Wupsi-Kundencenter, Opladen, • Mobilitätsstation Torstraße, Opladen, • Fußgängerzone Schlebusch. Weitere Stationen richtet die Wupsi in Wiesdorf, Alkenrath, Hitdorf, Lützenkirchen und Schlebusch ein. Wenn sie einsatzbereit sind, sind die Standorte in der App „wupsiLastenRad“ und auf der Seite „wupsiLastenRad.de“ genannt.