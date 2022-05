Wirtschaft in Krefeld : Bechtle AG startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr

Krefeld Trotz anhaltender Lieferengpässe hat das IT-Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis zulegen können. Der Umsatz ist in den ersten drei Monaten deutlich um 6,8 Prozent auf 1,379 Milliarden Euro gestiegen.

(sti) Die Bechtle AG hat nach eigenen Angaben einen beeindruckenden Start in das neue Geschäftsjahr gezeigt. Trotz anhaltender Lieferengpässe habe das IT-Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis zulegen können. Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten deutlich um 6,8 Prozent auf 1,379 Milliarden Euro gestiegen. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhe sich dabei um 21,4 Prozent auf 74,0 Millionen Euro. Zum Quartalsende waren 12.966 Mitarbeitende bei Bechtle beschäftigt, das seien 660 Menschen mehr als im Vorjahresquartal, berichtete der Konzern.

Seit 1999 gehört auch die 27 Jahre zuvor gegründete SDV Informationssysteme GmbH in Uerdingen an der Parkstraße zum Bechtle-Konzern und firmiert seitdem unter der Bezeichnung IT-Systemhaus Düsseldorf mit Sitz in Krefeld. 123 Beschäftigte kümmern sich schwerpunktmäßig um den gesamten Umfang einer modernen Infrastruktur für Informationstechnik (IT).