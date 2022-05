„Ein Tropfen auf den heißen Stein“ : Kritik an Lastenrad-Förderung der Stadt Mönchengladbach

Rafał Londo ist bislang mit einem „Biofahrrad“ unterwegs, träumt aber von einem Lasten-E-Bike, mit dem er seine Kinder transportieren könnte. Er fährt jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit – über teils schlechte Wege, wie hier an der Hohenzollernstraße. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Bis zu 50 Prozent des Kaufpreises eines Lastenrads oder Anhängers will die Stadt bezuschussen. Doch es gibt einen Haken. Was Kritiker bemängeln und was die Stadt entgegnet.