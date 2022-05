Zusätzliches Angebot : Lastenrad wird in Lintorf stationiert

Lintorf Der Verein Ratingen.nachhaltig baut seine Flotte aus. Dank eines privaten Sponsors konnte ein drittes Rad angeschafft werden. Das hat seine Station beim TuS Lintorf. Der Verleih ist kostenfrei.

(RP) Der Verein Ratingen .nachhaltig organisiert seit vergangenem Jahr den Verleih von kostenlosen E-Lastenrädern in Ratingen. Ziel ist, dass möglichst viele Menschen ausprobieren können, ob ein Lastenrad für sie als Alternative zum Auto in Frage kommt.

Nachdem die ersten beiden Räder mit einer Förderung der Stadt Ratingen angeschafft wurden, konnte jetzt erstmals ein privater Sponsor gefunden werden: Das dritte LaRa-Lastenrad wurde vom DKV Mobility mit Sitz in Ratingen Ost finanziert. Mit der Erweiterung der Lastenradflotte kann auch die häufig angefragte Ausweitung des Verleihgebietes erfolgen. „Wir freuen uns sehr, dass der TUS Lintorf 08 sich auf unseren Aufruf hinsichtlich der Suche nach weiteren Verleihstationen gemeldet hat und in der Vorbereitung des Projektes so engagiert ist”, freut sich Maike Wilhelm aus dem Vorstand von Ratingen.nachhaltig e.V.

Am vergangenen Dienstag wurde das neue E-Lastenrad von Philipp Anger vom DKV Mobility in Begleitung einiger Vereinsmitglieder per Fahrradtour von Ratingen Ost nach Lintorf gebracht und dem TUS Lintorf übergeben. Die letzten Vorbereitungen stehen noch an, bevor das Modell des Herstellers Babboe ab Ende Mai auf der Online-Plattform www.lara.ratingen-nachhaltig.de zur Buchung verfügbar sein wird.