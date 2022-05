Dance Day in Krefeld : Hip-Hop-Weltmeister vergibt Stipendien

Majid Kessab ist zweifacher Hip-Hop-Weltmeister, Schauspieler und Inhaber der Tanzschule Area UDC. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Samstag, 28. Mai, ist Dance Day in der Area UCD. Kinder und Jugendliche aus Jugendzentren und Heimen haben die Chance, an diesem Tag ein Ein-Jahres-Stipendium zu bekommen. Majid Kessab kommt selbst aus einem Jugendzentrum. Heute ist er Weltmeister und Schauspieler.

Mit neun Jahren wusste Majid Kessab, was ihn faszinierte: Hip-Hop. Mit 14 nahm er an den ersten Battles teil. Heute ist er zweifacher Hip-Hop-Weltmeister, Red Bull Athlet (2020), war als Sportler des Jahres beim About You Award nominiert. Er hat seine eigene Tanzschule, hat in Serien und Musikvideos gespielt und war im vergangenen Jahr in seiner ersten Hauptrolle im Kino zu sehen – in Katja von Garniers Tanzfilm „Fly“ an der Seite von Svenja Jung und Jasmin Tabatabai. Eine Karriere, die er sich erarbeitet hat. Er ist stolz darauf, aber er weiß: „Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die nicht die Möglichkeit haben, ihr Talent und ihre Leidenschaft zu entdecken. Ich möchte ihnen eine Chance bieten.“

Das will Kessab mit dem Dance Day am Samstag, 28. Mai. „Ich komme selber aus dem Jugendzentrum. Das war für mich ein ganz wichtiger Ort. Deshalb möchte ich mit meiner Aktion Kinder und Jugendliche aus Jugendzentren oder Kinderheimen erreichen.“ Mit der Krefelder Jugendhilfe ist er in Kontakt getreten, auch Leiter aus Jugendeinrichtungen hat er angesprochen. Wer etwa zehn bis 16 Jahre alt ist und eine solche Einrichtung besucht, kann sich bewerben – und ein Ein-Jahres-Stipendium für die Urban Dance Company Area UDC gewinnen. „Eine Mail, dass der oder die Interessierte zum Jugendzentrum oder Heim gehören, genügt“, sagt Kessab.

info Bewerbungen für den Dance Day Dance Day ist am Samstag, 28. Mai, ab 14 Uhr in der Urban Dance Company Area UDC, Ritterstraße 5. Bewerbungen formlos per E-Mail an kontakt@area-dance-company.de