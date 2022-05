Ein Provisorium : Krefelder Zoo baut Außengehege für Schimpansen Bally und Limbo

Krefeld Nachdem Bally und Limbo den Brand im Krefelder Zoo fast unversehrt überstanden hatten, sollten die beiden Schimpansen in einen anderen Tierpark wechseln. Doch das hat nicht geklappt. Nun gibt es einen neuen Plan.

Zweieinhalb Jahre nach dem fatalen Brand im Affenhaus rücken im Krefelder Zoo die Bagger an. Das Außengehege für die beiden im Zoo gebliebenen Schimpansen Bally und Limbo wird gebaut. Krefelds Zoodirektor Wolfgang Dreßen stellt das Projekt am Mittwoch (14.00 Uhr) vor. Das 48 Jahre alte Schimpansen-Weibchen und das 29 Jahre alte Männchen hatten das verheerende Feuer in der Nacht auf Neujahr 2020 weitgehend unversehrt überlebt. Sie sind seitdem in einem abgetrennten Bereich untergebracht, der von Besuchern nicht eingesehen werden kann. Tierschützer kritisieren die Haltung.