Aus der Politik : Poller gegen Wildparker auf der Rheinstraße

Durch die Umgestaltung der Rheinstraße zwischen Königstraße und Ostwall soll das Wildparken verhindert werden. Foto: Stadt Krefeld

Stadtmitte Die Bezirksvertreter Mitte treffen sich am Mittwoch, 29. Mai, ab 17 Uhr zu ihrer 32. Sitzung in der VHS am Von-der-Leyen-Platz. Thema wird an diesem Nachmittag unter anderem die Umgestaltung der Philadelphiastraße sein.

Von Bärbel Kleinelsen

Die bereits im Bauauschuss vorgestellten Planungen (wir berichteten) sollen nun auch in der Bezirksvertretung diskutiert werden.

Freuen wird die Mitglieder, dass die Verwaltung plant, das Teilstück Rheinstraße zwischen Königstraße und Ostwall aus der Gesamtmaßnahme „Umgestaltung Rheinstraße zwischen Dionysiusplatz und Ostwall“ herauszunehmen und vorzuziehen. Die wildparkenden Autos im dortigen Bereich sind Dauerthema in den Sitzungen des Gremiums. Die Stadt plant, dort dieselben modernen Poller und Fahrradanlehnbügel aufzustellen, wie es sie bereits an der Neusser Straße/ Hansastraße gibt. Notwendig sind die Maßnahmen, da Knöllchen die Falschparker bislang nicht abschrecken konnten. Schöner Nebeneffekt: Auch die hässlichen Baumschutzgitter werden im Zuge dieser Maßnahmen entfernt. Die Kosten werden auf 70.000 Euro geschätzt. Die Planungen sollen am 19. Juni im Bauauschuss beschlossen werden.

Ebenfalls in dieser Sitzung wird der geplante Neubau der Mosaikschule auf Antrag der CDU behandelt. Ratsfrau Simone Roemer bezieht sich in ihrem Fragenkatalog auf die Vereinbarkeit von Grundschule und Kindertagesstätte/ Familienzentrum an einem Ort mit gleichzeitigem Neubau der Turnhalle. „Die CDU-Fraktion fordert einen Vergleich, wie lange die Fertigstellung der Schule bei Erhalt der alten Turnhalle dauern würde, und wie lange die Bauzeit bei Abriss- und Neubau der Turnhalle sowie dem zusätzlichem Bau des Kitagebäudes dauern würde“, heißt es in dem Schreiben der CDU-Sprecherin. Denn: „Die schnellstmögliche Fertigstellung des Neubaus Mosaikschule ist dringend erforderlich, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden.“