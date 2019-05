Aus den Schulen : Nasch- und Nutzgarten für Schüler

In einigen Monaten können im Schulgarten vielleicht schon die ersten Früchte geerntet werden. Foto: RJG

Krefeld Eltern, Lehrer und Schüler haben gemeinsam den neuen Schulgarten der Robert-Jungk-Gesamtschule angelegt.

(RP) Ein Nasch- und Nutzgarten ist jetzt an der Robert-Jungk-Gesamtschule gepflanzt worden. An einem frühen Samstagmorgen trafen sich fleißige große und kleine Helfer, um den Schulgarten anzulegen. Es wurde die Erde umgegraben, Unkraut gejätet und Beeren, Gemüse und Kräuter gepflanzt. Die Arbeitsgruppe Schulhofgestaltung unter Leitung von Peter Jastrow führt in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des NABU Krefeld-Viersen schon viele Jahre unterschiedliche Projekte durch. Zweimal im Jahr treffen sich Schüler und deren Eltern zu Aktionen, um das Schulgelände für die Kinder schöner zu machen und dabei etwas für den Naturschutz zu tun. Im Mittelpunkt des aktuellen Projektes stand die Gestaltung eines Nasch- und Nutzgartens. Nun freut sich die Schulgemeinschaft darauf, den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen, sie zu hegen und zu pflegen und schließlich ernten zu dürfen.