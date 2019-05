Krefelder Band : Band SMOT — „Bald auf jeder Hochzeit“

Info

Ihr Album „Move like you’ve never moved before“ stellen die vier Musiker am 22. Juni als CD und in Vinyl bei einem Open Air-Konzert vor dem Jazzkeller (Lohstr. 92) vor. Weitere Konzerte am 28. Juni an Burg Linn und am 29. Juni in Venlo stehen bereits fest. Die Band hat derzeit im Schnitt einen Auftritt pro Monat, möchte das in der Zukunft aber gern deutlich steigern.