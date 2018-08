Ostwall-Haltestelle: Fehlende Glasmodule werden eingesetzt

Kran und Hebebühne sind im Einsatz: Gestern begannen die Reparaturarbeiten am Glasdach der Haltestelle Rheinstraße. Foto: Jochmann, Dirk (joch)

Krefeld Alle Buslinien und die Linie 044 als Straßenbahnersatz fahren die Haltestelle Rheinstraße weiterhin ganz regulär an.

(RP) Die Arbeiten am Glasdach an der Haltestelle Rheinstraße haben begonnen. Dabei werden die defekten und fehlenden Glasmodule erneuert beziehungsweise ausgetauscht. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich drei Wochen. Während der Bauphase ist der Ostwall zwischen Alte Linner Straße und St.-Anton-Straße für den individuellen Verkehr und die Straßenbahn gesperrt, Schranken hindern an einer Einfahrt.