Umbau: Fischelner Rathaus wird barrierefrei

In diesem Jahr soll der Umbau des Fischelner Rathauses starten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld-Fischeln Die Fischelner haben lange um die Barrierefreiheit ihres Rathauses gekämpft. Der Umbau soll in diesem Jahr tatsächlich beginnen, das Projekt soll mit Mitteln aus dem Bund-Länder-Investitionspakt gefördert werden.

(RP) Der barrierefreie Umbau des Fischelner Rathauses rückt näher und soll im März 2020 abgeschlossen sein. „Das ist eine gute Nachricht für alle Fischelner und Fischelnerinnen“, sagt Bezirksvorsteherin Doris Nottebohm. Nachdem der Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität jetzt die Kosten in Höhe von 650.000 Euro festgesetzt hat, werde der Umbau voraussichtlich im September 2019 beginnen, informiert die Nottebohm.

Baubeginn in Sicht : Fischelner Rathaus wird barrierefrei

„Auf Initiative der SPD-Bezirksvertretungsfraktion hat die Verwaltung Fördermittel aus dem Bund-Länder-Investitionspakt ‚Soziale Integration im Quartier‘ beantragt, so dass die für den Umbau nötigen Finanzmittel voraussichtlich nicht von der Stadt allein getragen werden müssen“, informiert Nottebohm. Als einwohnerstärkstem Stadtteil sei es in Fischeln besonders dringend, dass zukünftig alle Fischelner den Bürgerservice im Rathaus barrierefrei erreichen können. „Mein Dank gilt allen Menschen, die sich für die Barrierefreiheit des Rathauses eingesetzt haben, insbesondere dem Bündnis für einen barrierefreien Zugang zum Fischelner Rathaus“, so Doris Nottebohm.