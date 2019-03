Aus der Wirtschaft:  Deutschlandstipendiaten bei Evonik

Krefeld Die Evonik-Stiftung unterstützt im Rahmen des Deutschlandstipendiums rund 125 Studierende an elf Hochschulen. Am Standort Krefeld waren jetzt rund 40 Studierende beim Jahrestreffen zu Gast.

(lufe) Das Jahrestreffen für Deutschlandstipendiaten der Evonik-Stiftung hat in diesem Jahr am Standort Krefeld stattgefunden. Bei ihrem Besuch am Bäkerpfad erhielten rund 40 Studierende einen kompakten Einblick in die Arbeit von Evonik und Stiftung. Heike Bergandt, Geschäftsführerin der Stiftung, begrüßte die Teilnehmer, anschließend stellte Standortleiter Armin Reimann das Betriebsgelände näher vor. Er erklärte, dass seit der Gründung des Standorts im Jahre 1907 aus der einst kleinen Seifenfabrik ein moderner Chemiepark mit mehreren Unternehmen und knapp 850 Mitarbeitern geworden ist. Evonik stellt in Krefeld Superabsorber her - einen Kunststoff, der ein Vielfaches seines Eigengewichts an Flüssigkeiten aufsaugen kann.