Aus den Vereinen: Schwimmer des Hülser SV erfolgreich

Krefeld Für viele Kinder war das internationale Schwimmfest in Viersen der erste Wettkampf. Die Schwimmer des Hülser SV erzielten gute Ergebnisse.

(RP) Gold, Silber, Bronze: Zwölf Leistungsschwimmer aus der HSV-Schwimmabteilung nahmen jetzt in 67 Einzelstarts und drei Staffeln beim internationalen Frühjahrsschwimmfest in Viersen teil.

Für viele Kinder unter ihnen war es der erste Wettkampf, so zum Beispiel für Mona Stauber und Tobias Franzes (Jahrgang 2009) sowie Lorenz Vennekel (2007), die in allen Lagen auf der 100m-Strecke antraten und erstmals offizielle Zeiten erschwommen haben. Liz Kranen (2002) hatte ebenfalls ihre Premiere und zwar auf allen 200m-Strecken und in 400m Freistil. Erfahrene Schwimmer wie Lars Stoffelen (2005), Kai Henkel (2007) und Jonah-Lily Heyer (2004) platzierten sich unter harter Konkurrenz mit neuen Bestzeiten im vorderen Mittelfeld, teilweise mehrfach auf dem vierten Platz. Abteilungsleiterin Corina Voigt (1973) und Florian Kalytta (1990) haben es unter den kritischen Augen ihrer Schützlinge auch ins Ziel geschafft. Am Ende holte Liz Kranen eine Goldmedaille über 400m Freistil und Silbermedaillen über 200m Brust sowie 200m Rücken. Lars Stoffelen holte sich über 200m Lagen die Bronzemedaille. Die Zeiten der anderen Hülser Schwimmerinnen und Schwimmer haben sich verbessert.