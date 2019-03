Aus den Vereinen: CSV Marathon jetzt mit Inklusions-Tennis

Tackheide Im Rahmen der Tennis-Jahreshauptversammlung des CSV Marathon wurde das zukünftige Konzept der Tennisabteilung vorgestellt.

(RP) Die Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des CSV Marathon war mit rund 60 Mitgliedern sehr gut besucht. Der Vorstand wurde — mit zwei Veränderungen — wiedergewählt und setzt sich nun wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender ist Uwe Friedrich, 2. Vorsitzender ist Jürgen Leffers, Kassenwart ist Charlotte Petri, Sportwarte sind Christel Manthey und Gunhild Heitkamp, Hauswart ist Hans-Georg Münchau, Jugendwarte sind Atika Behnamearbabi und Evelyn Lempa. Weiterhin wurde das zukünftige Konzept dargestellt: Unter der Leitung des ehemaligen Bundesligaspielers Markus Spicker soll leistungsorientiert trainiert werden. Die neu gegründete Inklusionsabteilung geht in diesem Monat an den Start, dort trainieren Mitglieder mit Morbus Down.