Sanierung in Krefeld: Die FDP erwartet Klarheit zur Philadelphiastraße

Krefeld Die FDP hat die Nachricht, dass es nach Angaben der Verwaltung erneut zu einer Verschiebung des Ausbaus der Philadelphiastraße komme, mit Unverständnis zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme war in den vergangenen Jahren bereits mehrere Male verschoben worden.

„Nachdem erst der Neubau der Haltestelle Ostwall Priorität hatte, anschließend fehlende Haushaltsmittel angeführt wurden, im Rathaus dann angeblich das notwendige Fachpersonal nicht vorhanden war und zuletzt die fehlenden Fördertöpfe von Bund und Land als Begründung herhalten mussten, soll es nun also ein Mangel an qualifizierten Fachfirmen sein, durch den sich der Ausbau der Philadelphiastraße erneut verschieben soll“, erklärt der Vorsitzende der FDP Mitte, Jürgen Wagner. „Das ist, gerade bei einer zentralen innerstädtischen Magistrale wie der Philadelphiastraße, nicht hinnehmbar.“ Der Liberale ist überzeugt, dass die betroffenen Bürger immer deutlicher spüren, dass das Dezernat von Martin Linne diesem wichtigen Vorhaben nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenkt. „Und all das, trotz der damals zu einhundert Prozent gültigen Zusage im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2018 und 2019“, so Wagner.