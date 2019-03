Einladung des Umweltzentrums : Der Weltwassertag soll in Krefeld Wellen schlagen

Krefeld Am 22. März ist Weltwassertag. Das Umweltzentrum Krefeld lädt für diesen Tag zu Ausstellungen ein. Es gibt eine Gewässerexkursion per Bus.

Der Weltwassertag - am 22. März - wird im Umweltzentrum Krefeld groß gefeiert. Ab 10 Uhr gibt es am Talring 45 verschiedene Ausstellungen und Infostände. Zudem gibt es um 11 Uhr eine kostenfreie Gewässerexkursion per Bus. Rund zwei Stunden geht es durchs Hülser Bruch und Kliedbruch zu ausgewählten Punkten zum Thema. Anmeldung für die Exkursion sind per E-Mail an friedrich-fiechtl@krefeld.de möglich. Um 15 Uhr folgt der Vortrag „Lebendige Gewässer durch Renaturierung“, um 16 Uhr „Bergbaugeprägte Wasserwirtschaft am linken Niederrhein“ und um 17 Uhr wird noch einmal der Öger Sankertgraben 22 vorgestellt.