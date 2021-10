Informationen vom KBK : Darauf müssen Anwohner beim Herbstlaub achten

Der Kampf mit dem Laub: „Die Reinigungspflicht umfasst grundsätzlich die Reinigung der Fahrbahnen sowie der Gehwege“, so die Verwaltung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Was tun mit dem Herbstlaub? Wer muss wann und wo fegen? – Der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) bietet hierzu aktuelle „Informationen zur Straßenreinigung“ an. Wichtig sind die Reinigungsklassen der Straßen.

Alle Straßen sind sogenannten Reinigungsklassen zugeordnet. Diese können die Krefelder ihrem jährlichen Bescheid über Grundsteuern und sonstige Abgaben entnehmen oder im Internet unter „Satzung über die Straßenreinigung“ nachschlagen. Die Reinigungspflicht umfasst grundsätzlich die Reinigung der Fahrbahnen sowie der Gehwege. Zur Fahrbahn gehören auch Radwege, Sicherheitsstreifen, Parkstreifen und Haltestellenbuchten, zu den Gehwegen gehören alle Straßenteile, die erkennbar von der Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. Krefelder, die in Straßen der Reinigungsklassen I bis IV wohnen, sind von der Reinigungspflicht für Straße und Gehwege befreit, denn sie zahlen dafür. Die Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft (GSAK) erledigt diese Arbeiten zwischen einmal pro Woche und täglich.

Hochwasser in NRW

Hochwasser in NRW : Autobahnabschnitte im Flutgebiet wieder frei

Musik in Krefeld

Musik in Krefeld : Kammerkonzert mit Harfe

Sieben Krefelder mit Corona-Infektion in der Klinik

Kostenloses Impfen am Stadthaus

Kostenloses Impfen am Stadthaus : Sieben Krefelder mit Corona-Infektion in der Klinik

In Straßen der Reinigungsklassen V, VI und VII allerdings sind Bürger gehalten, mindestens einmal pro Woche den Gehweg selbst von Laub zu befreien, in der Reinigungsklasse VIII müssen sie Straße und Gehweg reinigen. Für das Laub steht die braune Biotonne zur Verfügung, die Grundstückseigentümer in den Größen 120 Liter und 240 Liter bestellen können. Welche Größe den Bürgern für ihr Grundstück ohne zusätzliche Kosten zusteht, ist im Internet unter https://www.krefeld.de/kbk/inhalt/strassenreinigung/ oder im Entsorgungsmagazin nachzulesen oder bei der Abfallberatung des Kommunalbetriebs zu erfahren.