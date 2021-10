Landtagswahl in Krefeld : Ina Spanier-Oppermann wechselt ihren Wahlkreis

Ina Spanier-Oppermann soll im Wahlkreis 48 kandidieren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Vorstand der Tönisvorster Sozialdemokraten hat die Landtagsabgeordnete einstimmig als Kandidatin für Krefeld I-Viersen III nominiert.

Die Krefelder Landtagsabgeordnete Ina Spanier-Oppermann ist vom Ortsvereinsvorstand der SPD-Tönisvorst einstimmig als Kandidatin für den Landtagswahlkreis 48 Krefeld I-Viersen III nominiert worden. Er wird die bereits amtierende Landtagsabgeordnete Spanier-Oppermann den Delegierten am 22. Oktober der Wahlkreiskonferenz erneut zur Aufstellung empfehlen. „Als Betreuungsabgeordnete für den Kreis Viersen kennt Ina Spanier-Oppermann Tönisvorst und bringt neben ihrer Erfahrung aus zehn Jahren Abgeordnetenarbeit viel Engagement, Bodenständigkeit und ein großes Netzwerk mit in den Wahlkampf. Gemeinsam mit den Kollegen der SPD Krefeld wollen wir das Direktmandat in unserem Wahlkreis erringen und für eine starke Stimme unserer Städte im Landtag kämpfen“, sagt der Vorsitzende des Ortsvereins Tönisvorst, Helge Schwarz.

Ina Spanier-Oppermann, die seit 2012 das Mandat im Düsseldorfer Landtag innehat, ist 59 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Krefeld Fischeln. Ihre politischen Schwerpunkte setzt die ehemalige Gesamtbetriebsratsvorsitzende vor allem in den Bereichen Bildung, Digitalisierung und Umwelt. In den wenigen freien Stunden erkundet die leidenschaftliche Motorradfahrerin den Niederrhein mit all seinen Facetten und ist stets begeistert von ihrer wunderbaren Heimat.

Spanier-Oppermann kandidierte bisher im Krefelder Wahlkreis Krefeld II und bekam nun die Möglichkeit für den Wahlkreis anzutreten, in dem auch ihr Wohnort liegt: „Ich danke der SPDTönisvorst für das entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung. Ich habe mich in den vergangenen Jahren stets als Abgeordnete für alle Krefelder und auch Tönisvorster gesehen. Dies werde ich auch im Falle meiner Wiederwahl (am 15. Mai 2022, die Redaktion) genauso handhaben. Mein Engagement ist nicht an Wahlkreisgrenzen gebunden, sondern an die Bedürfnisse der Bürger“, so SpanierOppermann zu ihrer Nominierung.

(sti)