Schnelles Internet in Rommerskirchen : Glasfaseranschlüsse für Firmen an der Venloer Straße

Glasfaseranschlüsse für Firmen an der Venloer Straße

Schnelles Internet in Rommerskirchen

Rommerskirchen Voraussetzung für den Anschluss ist, dass sich eine Mindestanzahl der Unternehmen für das Angebot der Telekom entscheidet. Bis Dezember muss die Quote erfüllt sein.

In puncto moderne Kommunikation wäre das ein Schritt nach vorn: Die Telekom Deutschland will das Gewerbegebiet an der Venloer Straße mit Glasfaser ausstatten. Dort sind rund 35 Unternehmen angesiedelt, die die Chance bekommen sollen, sich kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom anschließen zu lassen. Es gibt jedoch eine Grundvoraussetzung zur Verwirklichung der Pläne: Das Gewerbegebiet wird nur entsprechend versorgt, wenn sich bis zum 19. Dezember dieses Jahres mindestens 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, teilt das Unternehmen mit.