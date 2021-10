Kostenloses Impfen am Stadthaus : Sieben Krefelder mit Corona-Infektion in der Klinik

Das städtische Gesundheitsamt hat bisher insgesamt 13.909 Corona-Infektionen in Krefeld gemeldet. Zwei Erkrankte ligen aktuell auf einer Intensivstation. Ein Patient muss künstlich beatmet werden. Foto: dpa/Ole Spata

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt in Krefeld bei 47,2. Als aktuell infiziert gelten 157 Personen, 17 mehr als am Vortag.