Die Seniorin fühlt sich in Fischeln wohl : Krefelderin Maria Schwarz feiert 100. Geburtstag

Krefeld In Fischeln ist die Jubilarin viel unterwegs gewesen. Die rüstige Seniorin legt unter anderem viel Wert auf Kleidung und gutes Aussehen.

Die Krefelderin Maria Schwarz vollendet am Donnerstag, 21. Oktober, ihr 100. Lebensjahr. Als jüngstes Kind von fünf Geschwistern wurde sie in Fischeln auf der Linnerstraße (heute Hafelsstraße) geboren. Noch heute spricht sie von ihrer schönen Kindheit.

Ihren späteren Ehemann Paul lernte die Jubilarin beim Tanzen im Saal Schmitten in Fischeln kennen und heiratete ihn 1942. Das Ehepaar zog zunächst nach Regensburg , wo er als Ingenieur bei der Firma Messerschmitt arbeitete, die später im Krieg von den Bomben zerstört wurde. Die junge Familie zog dann mit ihrer ersten Tochter wieder ins Elternhaus an der Hafelsstraße nach Krefeld . 1948 kam die zweite Tochter zur Welt.

Als die Kinder später ausgezogen waren, verkaufte das Ehepaar das Haus an der Hafelsstraße und zog zur Saassenstraße. Dort lebten beide über 45 Jahre. Ihr Ehemann und die beiden Töchter sind mittlerweile verstorben. Ihre Enkel und Urenkel hat sie mit großgezogen, steht jedoch heute nur noch mit einer Enkelin in Kontakt. Maria Schwarz legt viel Wert auf Kleidung und gutes Aussehen. Schlager und Volkslieder singen sowie Gedichte aufsagen kann sie heute noch gut. In Fischeln ist die Seniorin gut bekannt, allerdings konnte sie zuletzt Corona bedingt nicht mehr mit ihrem Rollator durch den Stadtteil laufen, schließlich machte sich auch das Alter bemerkbar. Seit April lebt Maria Schwarz nun im Altenheim in Fischeln und fühlt sich dort wohl.